La Brújula de Aragón 13/04/2023

Con Nuria López. La falta de lluvias y la situación de los embalses hacen prever pérdidas importantes en los cultivos de secano y crean incertidumbre en los de regadío. Además, el Gobierno ha convocado la Mesa de la Sequía para la próxima semana y aquí, en varios núcleos de la provincia de Huesca, los Bomberos ya están llevando agua de boca en camiones para garantizar el abastecimiento a los vecinos. Una situación que hemos analizado con el presidente de Asaja, Fernando Luna.

Por otro lado, los profesores aragoneses son los peores pagados de España, según un informe de CCOO, sindicato que reclama subidas salariales. Sin abandonar los colegios, las empresas de actividades extraescolares que habían empezado a ver la luz tras la pandemia, alertan de que está bajando la demanda por la situación económica de las familias. Nos lo han contado las responsables de la empresa Océano Atlántico, Paloma Romero y Blanca Rosales. Y en política, el ex presidente del PAR, Arturo Aliaga, dice ahora que no descarta volver a presentarse a las elecciones, aunque no concreta bajo que siglas.