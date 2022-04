magazine

La Brújula de Aragon 06/04/2022

Felicitamos a la asociación ASPANOA, que recibirá la Medalla de las Cortes de Aragón. Y les contamos cómo el fin de la obligatoriedad de las mascarillas no es buena noticia para todos También nos ocuparemos de los proyectos que han recibido ayuda por el comité de emergencia y de la preocupación de Save the Children por el aumento de casos de sobrepeso en menores. Terminamos con los 75 años de Balay y una iniciativa solidaria y gastronómica en favor de Believe in Art