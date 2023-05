Aragón en la Onda 02/05/2023

Con Lourdes Funes. Miramos al acoso escolar y tratamos de dar respuesta a preguntas con las que comprender y buscar solución a una situación que afecta a uno de cada diez menores y que lleva a algunos de ellos al suicidio por vivir una situación “insostenible”. Analizamos las causas y posibles soluciones con Asapme.

Esta semana se lleva a cabo el sorteo de las mesas electorales y preguntamos en qué casos se puede alegar no ocupar el puesto de presidente o vocal, titular o suplentes, en una de ellas. Si no es justificado y no se va, puede haber multa e incluso cárcel.

Otra ley, la de Atención al Cliente, ocupa nuestro tiempo. Conocemos el tiempo máximo de espera para que una empresa atienda las demandas de los consumidores y cómo la atención ha de ser realizada por personas y no por robots. Y les presentamos al equipo de combate medieval de Aragón que ha estado en Praga participando en una competición mundial. Se llaman Mañowar.