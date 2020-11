Lopetegui: "Ellos nos pusieron contra las cuerdas"

Lopetegui espera "un partido complicado, difícil. Lo afrontamos con mucha ilusión y siendo conscientes de que tenemos bajas, pero confiando en los que están. Ellos también han recuperado a todos sus activos. Va a ser de una gran exigencia, son de los que mejor juegan en Rusia. Todo el contexto nos va a exigir en todos los sentidos y esa es la ilusión que nos mueve". Si el Sevilla gana y no vence el Rennes al Chelsea, se clasificará de forma matemática para los octavos de final de la Champions League. Pero no quiere lanzar las campanas al vuelo. "No hay nada cerca, queda la mitad de la competición. Será hay un partido durísimo", comentó. Además, se da la circunstancia de que en Rusia se permite público en los partidos, con aforo limitado, con lo que habrá hasta 10.000 aficionados en las gradas del moderno Krasnodar Stadium. El conjunto nervionense tiene las bajas de Acuña y Suso, lesionados; Navas, lesionado; y Carlos Fernández y Bono, aislados en casa tras su positivo en Covid-19, mientras que las novedades tienen nombre de canteranos: Carlos Alvarez, Juanlu, Zarzana, Adrián y Alfonso.