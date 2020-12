Lopetegui avisa de que un Madrid en crisis "es más peligroso"

Lopetegui va recuperando efectivos. Admitió que "Suso lleva unos días entrenando bien y estará en la convocatoria. Decidiremos mañana". En cuanto a Vaclik, explicó que "tiene una lesión en la rodilla y va a estar de baja un tiempo", aunque la buena noticia es el regreso de Bono. "Ha estado entrenando de forma individual con trabajo específico, porque lleva tiempo fuera", declaró el entrenador sevillista, que podrá contar con el cancerbero marroquí. Volverán al equipo jugadores que no salieron de inicio ante el Chelsea, como Ocampos, Koundé, Jordán o Fernando. Precisamente se refirió a las duras críticas recibidas por haber hecho tantas rotaciones a la vez. "Siempre tomamos las decisiones en base a poder afrontar los partidos de la mejor manera y ganarlos, pero hay circunstancias que sabeis y otras que no sabeis. No estoy pendiente de lo que se diga o no, tenemos cosas más importantes en las que centrarnos", afirmó.