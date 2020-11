Lopetegui: "En el Alcoraz vamos a tener que sufrir como cabrones"

Gnagnon, novedad en la convocatoria

No suele ofrecer declaraciones muy sonadas el entrenador del Sevilla, pero en esta ocasión, para hacer ver que no hay rival pequeño, ha asegurado que "en el Alcoraz vamos a tener que sufrir como cabrones para ganar. Tenemos que jugar bien para ganar al Huesca. Ha competido de tú a tú en todos los partidos, con equipos importantes como el Valencia, el Villarreal, el Atlético... No perdió contra ellos, e incluso pudo ganar".

Onda Cero Sevilla