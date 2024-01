Gobierno y oposición se adjudican la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones de la Cartuja

La Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja es una acción derivada de la Ley estatal sobre Cambio Climático. A partir de hoy no podrán acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes de 7 a 19 horas, los vehículos más contaminantes. Si el vehículo en cuestión cuenta con el distintivo “0 EMISIONES”, “ECO”, “C” O “B”, no está afectado y puede acceder, circular y estacionar en el interior de la Zona de Bajas Emisiones como hasta ahora, sin ningún tipo de restricción. Durante los primeros meses se realizará una campaña informativa dirigida a los conductores y a partir de abril los accesos no autorizados serán sancionados. Con esta medida dno podrán acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes (no festivos) de 7:00 a 19:00 horas

El Ayuntamiento ya tiene instaladas todas las cámaras de control de tráfico previstas en la ZBE, con el fin de controlar el acceso de los vehículos principalmente vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006. El problema es que esta mismo plan fue anunciado por el entonces Delegado de Movilidad Juan Carlos Cabrera quién a ha reconocido que las cámaras no estaban preparadas, pero que si se hizo una campaña informativa mediante los agentes de la Policía Local, y que fue "un gobierno socialista el que puso en marcha este plan que ahora se adjudica el Gobierno Municipal".

El Delegado municipal de área de Cartuja y parques empresariales Álvaro Pimentel, asegura que Cabrera miente y que es ahora cuando ese plan está activo. Según Pimentel, durante los primeros meses primarán las labores de información, entre enero y marzo de 2024 con una campaña de información, en la que se notificarán las infracciones a los conductores. y que partir de abril de 2024, los accesos no autorizados detectados serán denunciados y sancionados.

Los usuarios de los vehículos afectados pueden hacer uso de cualquiera de las bolsas de aparcamiento gratuito colindantes con la zona restringida. Concretamente existen 2.900 plazas en la banda Oeste y 500 plazas en el Norte. Los usuarios cuyos vehículos no cumplan con los requisitos exigidos, pero cuenten con plaza de aparcamiento en el interior de algún parking privado de las empresas ubicadas en el interior de las zonas restringidas podrán acceder sin ningún tipo de limitación, previa obtención de autorización.

La Isla de la Cartuja cuenta, además, con las líneas de transporte público C1 y C2 de Tussam.