El Sevilla destituye a Diego Alonso tras un vergonzante partido con el Getafe

Y lo anunciaba con un lacónico: "El Sevilla FC anuncia que ha destituido a Diego Alonso como entrenador blanquirrojo. El club agradece al técnico uruguayo sus servicios y desea la mejor de las suertes en el futuro". Poco más. Ahorraron el mal trago al uruguayo sustituyendo su rueda de prensa pospartido por una intervención sin preguntas del director deportivo, Víctor Orta, en la que afirmó que le quitaban del cargo "con todo el dolor de nuestro corazón. Es una pena que su gran trabajo no haya venido acompañado de resultados. Desgraciadamente en esto del fútbol lo primero que se rompe es el entrenador. Aquí estoy ya para anunciar la destitución y no hacerle pasar por el mal tragos de las entrevistas. Desde mañana ya intentaremos trabajar para incorporar un entrenador cuanto antes para el partido del Granada. Ya solo pensamos en devolver a la senda de las victorias a este equipo que lo intenta y que no termina de encontrar los resultados. Agradecer el trabajo de Diego, con una honradez extrema y una buena calidad de trabajo. Los resultados no se han dado y solo se entiende este lenguaje. Desearle toda la suerte del mundo y ya estamos trabajando para intentar ganar el partido del martes".

Los preferidos por el Sevilla son Quique Sánchez Flores, Javi Gracia y Diego Martínez, con los que ya ha habido contactos. A Quique ya intentaron ficharle en 2019 y 2023. Con Gracia también hubo contactos hace unos meses y lo tuvo Orta como entrenador en el Leeds. Y Martínez conoce la casa, tras su paso por el filial, y siempre ha estado muy bien considerado en Nervión. Veremos. Los próximos partidos del Sevilla serán el martes 19 en Granada y el sábado 23 en el Metropolitano.