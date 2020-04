El Sevilla, sin acuerdo para los recortes de salario

Los empleados despedidos esperan las ayudas

Hace una semana que el Sevilla Fútbol Club anunció un "principio de acuerdo" con la plantilla y los técnicos para que se redujeran el sueldo un 70 % mientras dure el confinamiento provocado por el coronavirus, pero de momento no se ha terminado de cerrar ese acuerdo. A pesar del recorte a los futbolistas, que supondría un ahorro importante para el club, se aplicó un ERTE a los empleados, que están esperando conocer en qué se traduce la promesa que hizo el presidente por carta. No se especificó en qué consistirían las ayudas a los trabajadores temporalmente despedidos y tampoco se ha cerrado el acuerdo con la plantilla, ya que algunos jugadores no están por la labor de aceptar tamaña reducción de sus emolumentos.