Rubi quiere empezar cuanto antes: "Si puede ser, el 12 de junio"

Una vez reincorporado Canales a los entrenamientos, Joel Robles es el único jugador de la primera plantilla que sigue entrenando en casa. Rubi es optimista respecto a su concurso en el derbi. "Tiene que pasar nuevas pruebas. Si las pasa bien y da negativo, se podrá reincorporar a corto plazo. Si no hay recaída, que no lo esperamos. A final de semana o comienzos de la que viene, lo podréis ver por aquí, si no fallan las pruebas que le tienen que repetir. Cuento con él para el derbi”, ha comentado.

El entrenador catalán prefiere una reanudación temprana del campeonato. "Si puede ser, el 12 de junio", ha expresado. Para Rubi, empezando en esa fecha "ganas una semana en temperatura, una semana que entre partido y partido ganas si se empieza a competir. Vamos a estar más de un mes entrenando en el césped y creo que será tiempo más que suficiente para poder llegar a tope al primer partido, que por mí prefiero que sea el día 12".

Rubi ha defendido por otro lado la nueva regla de los cinco cambios y ha indicado respecto a Joaquín que “cuando arranca las pretemporadas le cuesta un poco. De hecho ya hemos tenido que pararlo un poco. No sé si decidiremos que esté a medias entre el gimnasio y fuera. Pero espero tener a todos a nuestra disposición de cara al derbi".