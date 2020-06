Rubi: "¿Más opciones sin público? Lo quiero creer. Ya se verá"

El entrenador del Betis, Rubi, ha analizado el derbi que enfrentará a Sevilla y Betis este jueves en el Sánchez-Pizjuán. El técnico bético le ha dado importancia a la ausencia de público, aunque no cree que sea determinante.

Rubi entiende que jugar en Nervión sin presión ambiental puede aumentar las opciones verdiblancas. "Me lo quiero creer, luego ya se verá. La realidad es que las aficiones son muy importantes. Ayudan a levantar a los equipos en momentos difíciles, empujan, pero también es cierto que en nuestra casa no la vamos a tener y para mí la afición del Betis es una de las más grandes que hay y lo sufriremos cuando juguemos en nuestro estadio. De 46 partidos de la Bundesliga, diez victorias locales, veremos qué tendencia hay aquí. A un partido, un Sevilla-Betis, con estas dos plantillas, no va a ser tan determinante, sino el equipo que lo haga mejor ganará", comentó en Movistar+.

Sobre la preparación del partido, el técnico catalán argumenta que "intentamos incrementar el número de entrenamientos en nuestro estadio para que al final el jugador conozca a su terreno palmo a palmo por pasar muchas horas en él y luego, insistir en el tema de la concentración. No será sólo sentir el aliento del público, sino también cuando se produzcan los parones, para refrescarnos por el calor, y volver a arrancar. Continuamente la concentración debe ser alta, si no se cometerán errores".