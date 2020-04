Rubi: "Va a haber resultados sorprendentes"

El técnico, sobre el regreso liguero

El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha defendido el acuerdo al que se ha llegado entre el club y la plantilla para la reducción de salarios en la entidad. "Uno sabe que si no está trabajando al cien por cien como lo estaba haciendo, el club tiene menos ingresos y hay familias que tienen menos ingresos que los que tenemos la fortuna de tener alguno más, no tenía sentido que no se tuviera ese punto de compresión por todos", ha comentado.