70 % de recorte salarial para los jugadores del Sevilla

El club anuncia ERTE para sus 356 empleados

España está practicamente paralizada y la economía se está resintiendo de forma sensible. Y el fútbol también sufre esta emergencia sanitaria que mantiene al país casi inactivo. En el caso del Sevilla F.C. se ha anunciado un expediente de regulación temporal de empleo y un recorte salarial para jugadores y técnicos. De los 356 empleados que tiene la entidad, los que estén trabajando desde casa mantendrán sus contratos y sueldos pero los que no puedan hacerlo, porque su actividad no es compatible con el teletrabajo, serán temporalmente despedidos.