Rakitic sigue dejandose querer por el Sevilla

Cada vez que le preguntan lo dice claro. No escurre el bulto. Iván Rakitic quiere regresar al Sevilla Fútbol Club en algún momento y lo ha dicho ya por activa y por pasiva. La última vez este miércoles en Movistar. "¿Volver al Sevilla? Estaría encantado. Lo sigo como si estuviera allí. Veo sus partidos y celebro todos los goles. A ver si se puede dar en el futuro”, declaró.

Y si es luciendo el número de 10 de José Antonio Reyes, mucho mejor. No esconde que "si fuera posible sería algo muy especial y para mí un orgullo poder de esta manera darle un homenaje a mi gran amigo. Sería bonito, por supuesto… un momento especial poder extrañarle a él con el número que llevó”. De momento no ha habido conversaciones serias, más allá de alguna llamada. Monchi ha negado que haya movido un dedo para repatriar a Rakitic, pero si así fuera el croata tendría que bajarse bastante el sueldo. Ahora cobra unos 8 millones anuales libres de impuestos, cifra a la que el Sevilla no puede llegar. Si acaso, a la mitad. Veremos que recorrido toma esta posibilidad, que quizás tendrá que esperar un poco.