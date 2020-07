La pesadilla que nunca acaba

El Betis lleva unas semanas pidiendo la hora. Para que termine la temporada. Pese al cambio en el banquillo, el equipo verdiblanco ha sido incapaz de dar un giro de rumbo y, con cinco partidos por disputar, aún no ha logrado la permanencia matemática.

La goleada del Mallorca al Celta provoca orejas tiesas en el beticismo. El equipo de Vicente Moreno se ha situado a 8 puntos. Faltan 15 por disputar y el Betis no está para nada. Nadie se fía en Heliópolis, donde se han visto antaño otras historias aparentemente plácidas que terminaron en el terror más absoluto. Si el Mallorca da la campanada el viernes en el Wanda Metropolitano, el partido de Vigo se le convierte al Betis en una broma de mal gusto.

Ante el Betis, el Villarreal lo tuvo fácil. A los cinco minutos, Bartra cometió un penalti infantil sobre Bacca y Gerard Moreno acertó. Como no podía ser de otra manera, ya que Joel Robles no ha visto ni un solo lanzamiento desde los once metros en toda la temporada. Gerard Moreno volvió a marcar tras hacerle un amago de manual a Sidnei. Anguissa le regaló un gol al Betis en propia puerta, pero fue expropiado inexplicablemente por el VAR.

La derrota estuvo acompañada por un bonus negativo. Fekir fue expulsado, no jugará en Vigo y puede que se pierda algún partido más por su amago de agresión al árbitro y por golpear el monitor del VAR al dirigirse al vestuario. Otra noche para olvidar en el Villamarín.