Pedraza: "Mi intención es quedarme en el Betis"

Pedraza tiene contrato con el Betis hasta final de temporada. Entonces deberá retornar al Villarreal, club con el que firmó hasta junio de 2020. “Sevilla es una ciudad espectacular y además estoy cerca de casa. Soy muy familiar y estoy cerca de ellos. Jugar en el Benito Villamarín es una locura y cada vez que juego aquí se me ponen los pelos de punta por su afición, no he visto ningún campo que lo viva así, y mi intención es quedarme. Pero no depende de mí, depende otro club”, ha comentado en una entrevista con el medio Scientiffic Nutrition.

Esta temporada, el futbolista cordobés sólo ha podido jugar doce encuentros. En más de la mitad de las jornadas disputadas no ha estado disponible por lesión. En el último de Liga ante el Real Madrid, Pedraza volvió a jugar unos minutos más de tres meses después.