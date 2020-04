Oliver Torres: “Si dan la Liga por terminada, deberíamos estar en Champions”

No tiene claro que se vaya a jugar más

Y en medio de todo eso, piensa en fútbol. Los preparadores físicos le mandan los ejercicios y el psicólogo le da indicaciones “para que este tranquilo y visualice el momento del regreso”. Ese momento que Oliver no sabe cuando se producirá. Si es que se produce. “Espero que se puedan jugar los 11 partidos que quedan pero lo tengo muy claro, porque lo primero es la salud”, afirmó en el programa Más de Uno Sevilla.

Oliver comentó que “por si acaso nos estamos preparando para que se juegue la Liga. Yo considero que lo más importante es la salud y hasta que no estuviera solucionado todo no deberíamos jugar. Ojalá poder terminar la competición. Si hubiera que jugar cada 48 horas nos tendríamos que cuidar más, recuperar mejor, descansar mejor… Si preparamos el cuerpo para esa carga, se puede. No habría excusas porque todos estaríamos en las mismas condiciones”.

Ante la pregunta de si preferiría jugar a puerta cerrada cada 7 días o con público cada 2, lo tiene claro. “Yo preferiría jugar con público, aunque fuera un partido cada dos días, porque la afición te hace correr más y te hace estar más concentrado. La verdad es que no tengo claro que se vaya a seguir jugando, pero si se juega que sea con público. Si se da por terminada la liga, utilicen el criterio que utilicen habrá equipos que no estarán de acuerdo. En nuestro caso, si miran la clasificación de Navidad, vamos a la Champions, si miran la de ahora, estaremos en Champions y si hacen un computo global, lo mismo, así que sería positivo”.