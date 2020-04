Ocampos: "Con Navas me entiendo como si llevara toda la vida"

Tiene muchas ganas de derbi

Lucas Ocampos es, por rendimiento, uno de los mejores fichajes del Sevilla esta temporada. Y por precio, con una inversión de 15 millones de euros. El argentino es destacado por medios y especialistas como uno de los mejores refuerzos llegados a la Liga en esta campaña. En una entrevista concedida a DirectTV Sports ha asegurado que se encuentra muy a gusto en el Sevilla y ha destacado su compenetración con uno de los pilares del equipo, Jesús Navas. "Una de las grandes virtudes que tenemos son los dos laterales. Jesús y Regui son dos balas. Con Jesús tengo algo que no me pasó nunca. Damos vueltas entre nosotros, cambiamos de posición para tocar y llegar. Salió fluido, en seis meses me entiendo con él como si llevaramos jugando toda la vida. Jesús es súper humilde, parece que tiene 20 años, no se cansa nunca. Es nuestro capitán”, declaró.