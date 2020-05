A Ocampos se le "hincha el pecho" con el interés del Real Madrid

En una radio argentina, Ocampos comentó que "el otro día hablé con mi mujer de eso. Abrimos el diario y decía que me busca el Real Madrid. A cualquiera se le infla el pecho, a mí esas son cosas que me motivan un montón. El máximo deseo de un jugador es jugar en esos clubes, los mejores clubes del mundo”, dijo en la emisora Club Octubre 947, acerca del posible interés del club merengue y también del Borussia Dortmund. "La verdad es que en esta temporada me está yendo muy bien y la estoy disfrutando un montón. Cuando uno hace las cosas bien en esta Liga uno resalta un montón. Mi idea era volver y seguir haciendo todo lo que venía haciendo para completar una de las mejores temporadas que hice desde que llegué a Europa”, añadió.