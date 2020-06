Munir aguarda el ok de la FIFA para jugar con Marruecos

El jugador sevillista debutó muy joven con la selección española cuando militaba en el Barça. Jugó unos minutos contra Macedonia el 8 de septiembre de 2014 con 19 años recién cumplidos. Desde aquella llamada de Vicente del Bosque, Munir no ha vuelto a recibir notificaciones de ningún seleccionador.

Ante las pocas posibilidades de jugar con España, el jugador ha solicitado poder vestir la camiseta de Marruecos, ya que posee la doble nacionalidad. De momento, no ha recibido una respuesta positiva. "Si soy sincero, no sé nada. No me han dicho nada del tema de selecciones, la verdad", ha comentado el jugador en Radioestadio.