Monchi espera que vuelva LaLiga y "termine antes del 30 de junio"

Monchi explicó que los futbolistas del Sevilla tienen un plan de entrenamientos para realizar en su domicilio, aunque "no es fácil mantener una preparación durante un tiempo que ahora mismo no sabemos cual será. Esto es como si estuvieran en el parón de verano y hay que volver de la mejor manera posible. El desconocimiento del momento de la reentrada es un matiz importante que nos condiciona a todos, pero estamos en manos de buenos profesionales y seguro que lo llevaremos de la mejor manera posible. Hay que luchar contra la monotonía, es muy importante".

Nadie sabe ahora mismo cuando volverá el fútbol. Según Javier Tebas, presidente de LaLiga, hasta mediados de mayo hay plazo para que se reanude el campeonato, porque a partir de ahí se jugarán dos partidos por semana para acabar a finales de junio o mediados de julio, una vez que ha sido aplazada la Eurocopa. "Todos queremos que acabe antes del 30 de junio, si no se acabase ese 30 de junio todos los organismos buscarían soluciones para esa situación. Ahora es demasiado pronto, pero imagino que en un nuevo escenario, habría nuevas normas”, afirmó. Se da la circunstancia de que el 30 de junio terminan contrato varios futbolistas y si LaLiga continuara en julio, en principio, no podrían jugar los ultimos partidos. Son Reguilón y Bono, que termina su cesión y vuelven a Real Madrid y Girona, respectivamente, y los casos de Banega y Nolito, que no han renovado y no van a continuar en Nervión. Pero de todos modos podrían articularse prórrogas por esta circunstancia especial. Luis Rubiales, presidente de la RFEF, explicó que "Vamos a intentar proponer prórrogas de contrato para terminar la temporada con las mismas plantillas. Hay muchos derechos, intervienen varios países, pero creemos que si se puede conseguir".