Luis Alberto: "Lo tuve practicamente hecho con el Sevilla"

Pero sí confesó que su regreso a Nervión estuvo cerca. "Hubo un momento en el que estuvo prácticamente hecho. Fue el año en que salí del Liverpool para ir a Italia. Recuerdo que estaba en casa con Alberto Moreno y me dijeron que lo del Sevilla estaba casi hecho. Al final, cambió todo y me fui a la Lazio”, afirmó. El centrocampista reconoció que marcharse de Inglaterra fue “una de las mejores decisiones de su vida” y que ahora ha mejorado mucho “en cuanto a madurez y concentración”. Luis Alberto siempre ha admitido que le gustaría volver al Sevilla, el equipo en el que se hizo como jugador, y también hizo un guiño al Cádiz: “Sería muy bonito jugar allí algún año. Con lo que me gustan los carnavales yo creo que iría hasta gratis”.

Tal es la vinculación del jugador de San José del Valle y de su familia con el club hispalense que, durante la charla, llamó a su hija y le pidió que cantara el himno de la Lazio y, ella, se arrancó directamente con el del Centenario del Sevilla. Luego rectificó, ante las risas del padre y demostró que también conocía el del actual equipo de Luis Alberto. El exsevillista reconoció la admiración que tiene por jugadores como Guti o Valerón y apuntó que el jugador al que ha visto hacer cosas más difíciles es Andrés Iniesta. El español está a punto de renovar su contrato con la Lazio, por lo que las opciones de volver a España son limitadas: “Estaba muy cerca antes del coronavirus, espero que no se estreopee”, bromeó.