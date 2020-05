Joel Robles, positivo por coronavirus

"Hola a todos, quería confirmar mi positivo en PCR coronavirus. Estamos muy bien. Mi mujer, con el embarazo. La niña está perfecta. Yo estoy asintomático y no tengo síntomas ni malestar en las últimas semanas. Seguiré entrenando en casa con las indicaciones del servicio médico. Os quiero pedir que tengáis prudencia. Yo soy responsable, me he protegido y tengo el virus. Pensad en vosotros, en los que queréis y en las personas que están en primera linea velando por la seguridad de todos. Un abrazo a todos. No os relajéis", ha comentado el cancerbero bético en un video en su cuenta de Twitter.

Por su parte, otros dos jugadores del Betis, Juanmi y Pedraza, han comunicado que tendrán que trabajar unos días más en casa por precaución, tras haber dado negativo en el test PCR, pero presentar anticuerpos del Covid-19 según las pruebas serológicas.

El otro jugador ausente en la sesión del domingo, Sergio Canales, ha dado negativo en todas las pruebas y no ha participado por un resfriado.