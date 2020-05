Joel Robles, convencido de que llegará al derbi

El cancerbero bético fue el único en dar positivo en los tests PCR de Covid-19 que pasó la plantilla, lo que le obligó a continuar dos semanas más entrenando solo en su domicilio, ya con sus compañeros entrenando en las instalaciones verdiblancas. El jugador fue el primer sorprendido cuando conoció el resultado positivo de sus pruebas. "¿Yo qué voy a saber? Jamás me esperaba la llamada del doctor diciéndome que había dado positivo. Lo único que había hecho era ir al súper. Como mi chica está embarazada quería prevenir. Que ella se quedara en casa y yo hacer la compra y a casa, protegido. Imagínate, que lo cojas de ir al súper y estés en casa y tu chica no lo coja. Es una sensación rara", comentó en los medios oficiales del Betis.

Joel cree que no tendrá problemas en recuperar el terreno perdido y llegar al cien por cien al derbi del - presumiblemente - 11 de junio. El portero no ve "ningún problema, por supuesto. Además, mi posición es diferente a la de un jugador. Nuestro trabajo es totalmente diferente, pero más que de sobra,. En cuatro o cinco días seguramente esté con el grupo como uno más. Ellos llevan dos semanas más que yo, pero como he trabajado y me he estado cuidando, voy a llegar más que bien".