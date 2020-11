Joaquín: “No se me pasa por la cabeza retirarme”

Joaquín ha cumplido 39 años, pero sigue disfrutando con el fútbol cada día. “Sinceramente, lo digo. No se me pasa por la cabeza retirarme. Otra cosa es que las circunstancias cambien de rumbo y a lo mejor es mi último año. Quién sabe. Pero mientras me sienta bien y jugando, siempre hay una puerta abierta para que pueda continuar”, ha comentado en la entrevista.

Respecto al partido del próximo sábado en el Camp Nou, el centrocampista verdiblanco reconoce que “la idea es ganar. Tienes que hacer el partido perfecto y competir de principio a final. El Barça no está teniendo buenos resultados, pero juega muy bien. Tenemos que competir al 200% para ganar allí”. Además, espera poder dedicarle el triunfo a José Manuel Rodríguez Olivares, “El Mani”. "Esta semana es triste. Se nos ha ido un gran bético. Tenía una relación extraordinaria como El Mani. Si ganamos en el Camp Nou, irá para él”, ha expresado.

Joaquín no ha querido echar más leña al fuego a su mala relación con Koeman, con el que coincidió en el Valencia, antes del partido del sábado ante el Barcelona. Para el portuense, “no fue una buena coincidencia, pero aquello pasó y sólo me preocupa ganar en el Camp Nou”.