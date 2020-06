Haro lo reconoce: "La temporada es un fracaso"

El Betis ha presentado este martes a Alexis Trujillo como entrenador de la primera plantilla hasta final de temporada. En el acto telemático ha estado presente el presidente del club verdiblanco, Ángel Haro, que no ha puesto peros a admitir el fracaso del proyecto, aunque no piensa dimitir.

Para el presidente verdiblanco, la temporada es "un fracaso desde el punto de vista deportivo y lo digo porque nos planteamos luchar por competiciones europeas que es lo que queríamos y partimos de un presupuesto con jugadores que nos hacían pelear por eso y creo que en solo una jornada hemos estado entre los diez primeros, además la pronta eliminación copera".

Ángel Haro ha rechazado la posibilidad de dar un paso al lado al final de la temporada. “Di el paso en noviembre de 2014 como consejero, en Segunda, a muchos puntos del ascenso. En febrero de 2016, como presidente, el Betis llevaba tres meses sin ganar, a tres puntos del descenso. Mi objetivo es ayudar al Betis y sigue siendo mi leit motiv. Nos sentimos con fuerza para revertir la situación. Nos hemos enfrentado a situaciones difíciles. Siempre hemos salido de ellas con determinación y seguridad y esta vez no iba a ser menos. Lo vamos a solucionar, vamos a trabajar para cumplir los objetivos marcados”, ha comentado.

También hubo dardo para Serra Ferrer cuando se le preguntó por una hipotética candidatura a encabezar el club liderada por el mallorquín. "Hace tiempo que no hablo con él, no sé si encabezará una candidatura. Si es como presidente, el presidente no es un cargo remunerado, o irá otra persona en ese cargo", ha afirmado el dirigente bético.