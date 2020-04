El futuro del "Mudo", en el aire

Le queda un año de contrato

Franco Vázquez termina contrato en 2021 y su futuro no está claro. O el Sevilla le vende este verano y le saca algo de dinero o le renueva. No tiene mucha pinta de que vayan a ampliar el contrato ya que el argentino no es indiscutible para Lopetegui y su rendimiento es muy irregular. Otra opción sería que siguiera un año más y por tanto se marcharía gratis la temporada que viene. Lo que queda patente es que el propio futbolista tampoco lo ve muy claro. En una entrevista concedida a Goal.com afirma que quiere quedarse en Europa pero en ningún momento habla de continuar en el Sevilla.