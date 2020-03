Franco Vazquez: "Yo tengo la suerte de tener jardín y lo llevo mejor"

Pide que todos se queden en casa

Son días de confinamiento y los futbolistas están muy activos en redes sociales, compartiendo imágenes de sus entrenamientos en casa. Y, claro, no suelen vivir en pisos pequeños. Tienen casas, en su mayoría, con muchos metros cuadrados y con jardín. Y muchos han criticado que compartan videos y fotografías en los que se les ve entrenando o pasando el rato en sus mansiones y jardines, que no todo el mundo se puede permitir. Franco Vázquez, precisamente, comentó anoche en Sevilla FC TV que tiene "suerte por tener una casa con jardin, donde hay muchas cosas por hacer, juegos al aire libre. No es lo mismo que estar en un apartamento con muchas personas que mi caso, que por suerte tengo una casa grande donde puedo hacer muchas cosas".