Franco Vázquez: "Tengo pensado quedarme"

El "mudo" afirmó que "tengo pensado quedarme. Tengo contrato en el Sevilla un año más y no tengo por qué marcharme este año. Me siento bien en el club, estoy compitiendo al máximo nivel y el Sevilla está jugando Europa League y, si Dios quiere, el año que viene jugaremos Champions". El jugador sevillista reconoció que quiere "disfrutar de Europa el máximo tiempo posible. No me quiero volver a Argentina aún. Y después me gustaría retirarme en mi ciudad, con mi gente, en Belgrano. Es algo que me gustaría cumplir". Hace poco afirmó que "no he hablado con el club de renovación y habría que ver si estamos en la misma dirección el club y yo".

Vázquez también explicó cómo están siendo estos primeros entrenamientos, por fin en la ciudad deportiva pero en solitario, destacando que "cada uno tiene su pelota para entrenar y sólo vos la podés tocar. Te ponen como un banco para hacer una pared, porque no la puede tocar ni el 'profe'. Por lo menos, sales un poco de tu casa y te pones los botines".