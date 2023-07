Fekir quiere jugar la Champions

El francés explica en la televisión del club que “de momento todo va bien, he empezado a correr un poquito, es buena señal. Estoy bien. Después de una lesión tan grave siempre es complicado volver al campo, pero estamos trabajando bien. No son los mejores meses para mí, pero es una parte también de una carrera. Pueden pasar las lesiones. Conozco esta lesión, así que la manejo con tiempo y no tengo prisa”. Fekir tiene muchas ganas de volver a competir, ganas de volver a disfrutar "por tercer año consecutivo la Europa League", pero quiere mirar más arriba. "Tenemos un staff ambicioso, un grupo de jugadores que también lo es, y siempre queremos más. No es fácil, lo sabemos, pero tenemos que ser exigentes y buscar la Champions. Es una cosa complicada porque hay buenos equipos, mucho nivel en la Liga, pero tenemos que empezar fuerte", declaró.