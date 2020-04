Diego Lainez, el deseo de Paco Jémez para el Rayo

El técnico rayista ha reconocido que pidió personalmente a Diego Lainez como refuerzo en enero, pero no hubo entendimiento con el Betis. "Nosotros le pedimos la cesión al Betis, cosa que al final no pudo ser. Pero sin ir más lejos yo quería que viniera el Rayo Vallecano para este año, que estuviera con nosotros, pero no llegamos a un entendimiento y entonces no se pudo. O tal vez el jugador no ha creído conveniente pasar a una división menor, a pesar de que no estaba jugando: No pudo ser, pero estaría encantado de que pudiera estar en mi equipo porque es un jugador excepcional", ha comentado en ESPN.

Jémez, que ya coincidió con el futbolista en la liga mexicana, no descarta que en el próximo mercado vuelva a intentar su fichaje. "Yo en mi equipo quiero buenos jugadores. Si existe la posibilidad en algún momento de poder coincidir, indudablemente lo haré. A mí me da igual que sea mexicano, polaco, alemán o brasileño. Entiendo que es un buen jugador y lo quiero para mi equipo", concluyó el técnico cordobés.