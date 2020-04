Diego Carlos, sobre el interes del Barça: “Son cosas muy serias para mí pero lo dejo para cuando todo termine”

“No sé si me quiere el Barcelona, hay muchas cosas que salen en la prensa. Ahora sólo pienso en terminar la competición lo mejor posible y dejar estas cosas para después. Son cosas muy serias para mí pero estamos en una situación muy complicada y es mejor dejar eso para más tarde”, declaró en Onda Cero Sevilla. Además, se refirió al inminente regreso a los entrenamientos y a la posible reanudación de la Liga, subrayando que “queremos volver a entrenar pero no depende de nosotros. Lo primero es garantizar la seguridad. Para entrenar y jugar tiene que estar garantizada la salud, porque todos tenemos seres queridos y no queremos que les ocurra nada. El club no nos ha dicho aún nada de la vuelta a los entrenamientos ni del regreso de la Liga. Antes de eso tiene que estar todo controlado porque esto es muy serio”. Todo apunta a que más tarde o más temprano se podrán jugar los 11 partidos que quedan “pero si no se pudiera jugar más habría que tener en cuenta que íbamos terceros y que hemos estado gran parte del tiempo en Champions, así que deberíamos tener ese premio. No sería justo que no jugaramos Champions”.

Y el primer partido, ya veremos si a comienzos de junio, será el Sevilla-Betis, por supuesto, a puerta cerrada. Diego Carlos lo lamenta porque “el derbi no será igual sin público. La afición da fuerzas a los equipos y sin ellos no será el mismo partido. Será igualmente un derbi, haremos todo lo posible para hacer un gran partido, pero no será lo mismo sin afición”.