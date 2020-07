Castro, los pequeños accionistas y el peligro de los "americanos"

Reunión del presidente con Accionistas Unidos

Siguen los movimientos. Continúan los escarceos. La guerra por el poder ha comenzado. José María del Nido ha comenzado a mover ficha y Pepe Castro no se queda quieto. El presidente se ha reunido con los peñistas y con la asociación "Accionistas Unidos" para ver cómo respiran. El porcentaje del accionariado que está en manos de pequeños accionistas puede ser clave. Del Nido les llamó para contarles su intención de volver. Ahora Castro se reúne con ellos. El portavoz de accionistas unidos, Moises Sampedro, ha explicado en Onda Cero que no entiende cómo Del Nido ha roto el pacto por la gobernabilidad que firmó en noviembre "que además establecía una serie de remuneraciones" para el expresidente "con las que no estábamos de acuerdo porque nos parecían muy altas".