Bartra: "Quiero renovar"

Bartra subrayaba que "la sintonía con el club es muy buena y ojalá que todo se pueda encauzar a un buen camino. Aquí estoy muy a gusto con todos los compañeros. Me siento parte de este proyecto, parte importante. Ojalá termine bien de ponerme físicamente y hacer un buen inicio de Liga". En cuanto a su estado físico, el defensor bético afirmaba que está completamente recuperado: "Me he perdido varios partidos a causa de una lesión, un golpe que acabó siendo una lesión. Nada grave. Lo importante es que hoy he vuelto a tener minutos", afirmó.

El partido contra el conjunto maño dejó, en cierto modo, en evidencia al sistema defensivo. Tras los goles de Juanmi y Loren (golazo), el Zaragoza se volvó sobre el marco de Dani Martín en el tramo final y consiguió empatar en tres minutos, los que van del 83 al 86. Y, afortunadamente para el Betis, el árbitro anuló un gol legal al equipo aragonés por un fuera de juego inexistente de Jair. También es cierto que anteriormente no dio validez a un gol, a todas luces legal, de Canales. Francés sacó el balón cuando ya había traspasado la linea de gol, pero el asistente consideró que lo había despejado de forma reglamemtaria.