El Barça recuperará a Aleñá

Según esta información, la decisión del Barcelona sobre repescar al jugador ya está tomada. Hay consenso entre presidente, dirección deportiva y entrenador. El Betis no tiene opción de compra para quedarse con el futbolista y las probables dificultades para fichar jugadores en el próximo mercado hacen casi inevitable el retorno de Aleñá al Barça.

Desde su llegada al Betis, Carles Aleñá ha disputado ocho partidos. Jugó unos minutos, recién llegado, en Mendizorroza. Los siguientes cinco partidos fue titular. No obstante, el catalán no ha jugado desde el inicio en ninguno de los tres últimos choques. Ante Mallorca y Valencia salió desde el banquillo, mientras que ante el Real Madrid no participó.