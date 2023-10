Alonso avisa: "Hay que jugar en Cádiz como ante Real Madrid y Arsenal"

Sevilla y Cádiz están empatados a puntos en la clasificación y esa es la única realidad. Si hay alguna superioridad, habrá que demostrarla sobre el campo. De ahí que Diego Alonso haya solicitado "la misma ambición y la misma ambición que ante el Real Madrid y Arsenal". Y tacticamente, el uruguayo ha subrayado que "las características del Cádiz son distintas a las de Arsenal y Madrid, en esos duelos fuimos capaces de dominar el juego y tener el control, intentaremos hacer lo mismo en Cádiz. Evidentemente, trataremos de tener una propuesta similar. El grupo está muy fuerte aunque los resultados no han sido los deseados, pero igualmente nos hemos sentido fortalecidos desde el juego y el equipo está muy bien, Están muy fuertes, conscientes de que ese es el camino".

El nuevo entrenador sevillista ha conseguido mejorar el rendimiento de la mayoría de jugadores, aunque en el caso de Lukebakio parece que ha bajado en cierto modo, quizás influido por su cambio de banda, aunque el míster cree que no. "Es un futbolista que puede jugar en tres posiciones ofensivas: derecha, izquierda o como punta. Antes de llegar aquí jugaba en banda derecha y de hecho en su selección lo hizo ahí y metió un gol en diagonal, así que pienso que ese no es el problema. Tenemos que ayudarle a que saque su mejor rendimiento sea a la derecha o a la izquierda". Y también se refirió la referencia goleadora del Sevilla, Youssef En-Nesyri. Con los pies, especialmente fuera del area, no es tan letal como de cabeza en el area pequeña. Y admite Diego Alonso que están trabajando ese aspecto del juego con él. "Es muy solidario a la hora de defender y tácticamente es muy bueno. No sólo corre, lo hace de buena manera, presiona bien, ataca bien y dentro del área es fortísimo. Fuera del área nos puede ayudar más en los apoyos, en el juego, estamos trabajando eso. Tiene las condiciones para poder hacerlo, es un buen futbolista y cada uno tiene sus características", declaró.