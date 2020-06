Alarma Ocampos

Duda para el derbi

Como no hay parte médico no podemos saber exactamente como están los jugadores, pero ver que Ocampos no ha entrenado en el cesped con sus compañeros ni lunes ni martes nos da una idea. El argentino tiene problemas musculares y, al estar 'bunkerizadas' las ciudades deportivas, no sabemos si estará haciendo otro tipo de ejercicios distintos a los movimientos de sus compañeros en la hierba. Pero sea como fuere, podemos colgarle el cartel de 'duda' para el derbi del jueves. Según Marca sufre una lesión en el abductor, así que no lo tendrá fácil para enfrentarse al Real Betis.