Arranca en Sevilla Beatlefeast, el encuentro de fans de Los Beatles más relevante del mundo

Es sólo la primera edición pero aspira a ser uno de los encuentros de fans de Los Beatles más relevantes del mundo. Los datos ya antojan un éxito un éxito arrollador. Más de 30 expertos internacionales, 100 músicos, 70 horas de conciertos, 5 espacios escénicos repartidos por toda la ciudad, exposiciones, podcats, espectáculos, conferencias, y hasta familiares directos de algunos de los componentes de la banda británica convierten a Beatlefeast Sevilla en el mayor escenario beatle del planeta.

En Más de Uno Sevilla, hablamos con su directora Marta G. Navarro que explica que esta fiesta que tendrá lugar del 26 al 29 de octubre de 2023 aglutinará toda una programación de actividades consagrada a este fenómeno y a una comunidad global que no deja de crecer en todo el planeta. Para tal ocasión, reunirán a expertos y familiares de los componentes del grupo, desde la hermana menor de Lennon hasta un centenar de músicos y expertos internacionales.

También estarán presentes personajes próximos a los Beatles, como la londinense Patricia Anne Pattie Boyd, la primera esposa de George Harrison, o Julia Baird, la hermana del mítico Jhon Lennon. ‘Beatlefeast’ contará también con la presencia de expertos, como el historiador inglés Mark Lewisohn, o el músico, diseñador y fotógrafo alemán Klaus Voormann o el experto mundial en autógrafos de Beatles, de hecho los mayores coleccionistas del país de objetos relacionados con la banda tambien estarán presentes para ofrecer la mayor exposición de la historia.

La música será sin duda la gran protagonista llenando las calles de la ciudad entre las 11:00 de la mañana y las 2:00 de la madrugada. En lo que concierne a los escenarios, se organizarán en el Teatro Pathé, Platea Odeón, Lady Drama y La Sala. El Parque Amate será el epicentro musical el sábado 28 con Pasacalles, entrega de premios escolares, literarios y de dibujo, y los conciertos de grupos como, The Criollos, The Wonders, The Rubber Beatles, The McJestic Band, Women Play Beatles, Los perros jeibul, The Reeperband. o La banda de Eleanor Rigby entre otros muchos. A medianoche está prevista una Sesión de DJ BarbiePol hasta bien entrada la madrugada.

Toda la información en beatlefeast.com