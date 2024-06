Antonio Muñoz sugiere el cambio en la alcaldía para desbloquear el Ayuntamiento

Antonio Muñoz ha asegurado que "Sanz ha desenterrado el proyecto de presupuestos cuando ya no hay ni tiempo de ejecutarlo para ocultar el pacto que estaba fraguando con Vox y que ha abortado Moreno Bonilla". No ha querido desvelar si, como ha solicitado José Luis Sanz por carta, firmarán un escrito para descartar la moción de censura y que se acorten los plazos para la entrada en vigor del presupuesto municipal pero sí ha garantizado que no va a haber tal moción porque es "imposible" que lleguemos a un pacto con Vox.

Sobre los resultados de estas elecciones europeas, Muñoz ha asegurado en Onda Cero Sevilla que le habría gustado que fueran mejores pero creen que ha habido mucho "componente nacional" a la hora de votar y que eso ha hecho que el PP sacara aún más ventaja a los socialistas. Ha reiterado que quiere ser el futuro candidato a la alcaldía por esta formación pero entiende que "si hay otros compañeros que se quieran presentar lo hagan y se inicien los procedimientos de elección. Yo ya he presentado mis credenciales".

También ha opinado el portavoz municipal socialista del resultado a nivel provincial de su partido que ha sido superado por el PP por primera vez en unas elecciones europeas. Muñoz entiende que "tenemos que buscar nuevas formas de conectar con los barrios y con la ciudadanía porque el mensaje no está llegando y de la misma manera que aspectos positivos, como la economía, no están suponiendo una baza electoral para el PSOE, otros negativos como el deterioro de la sanidad o la educación en Andalucía no le pasa factura al PP de Moreno Bonilla".

Muñoz ha querido defender el papel de Juan Espadas como secretario general del PSOE de Andalucía a pesar de que aumentan las voces que piden su relevo. "Hay que darle tiempo porque no es un problema de trabajo o de implicación. Tenemos demasiadas prisas y las elecciones autonómicas son en 2.016", ha dicho.