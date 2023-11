Agenda de ocio para este fin de semana

LAURA PAUSINI

La italiana Laura Pausini, persona del año para los Latin Grammy abre hoy viernes los actos de uno de los eventos mas importantes del año que cuilminarán en la gran gala de entrega de los premios de la música latina el jueves en Fibes. Hoy la cantante italiana visita a los alumnos del Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero pero es solo el primero de más de 40 actividades asociados a esta fiesta de música entre oficiales y paralelas y además repartidas por la ciudad, el alcázar, las setas, la torre del oro, la zapata de Triana, el pabellón de la navegación… y todo ello con 40 millones de impacto económico para la ciudad…

Mañana sábado arranca la Santalucía Universal Music Week, el festival de la productora Universal que va a llevar a cantantes como esta mujer lola Indigo a la plaza de España. El domingo, Pablo López y tras el la semana que viene, Morat, Juan Magan y Antonio Orozco. Sumen a esto el Concierto gratuito de Carlos Baute en Lago a las 20:15

La Billie Jean King Cup se disputa en Sevilla, en el Estadio de La Cartuja, que alberga un aforo total de 60.000 localidades. El sábado se celebran las semifinales y el domingo la gran final. Sumen a este evento deportivo, mañana la regata Sevilla-Betis y el domingo, el Cross de itálica y el Derbi Sevilla-Betis.

Espacio también para las bandas tributo. Ellos son bROTHERS iN bAND que presenta “The Last Tour of dIRE sTRAITS”. Un espectáculo que recrea lo más destacado de esa última gira de dIRE sTRAITS con la que Mark Knopfler y banda recorrieron una buena parte del mundo. será el sábado en el Cartuja Center.

También hay salidas procesionales. la Virgen del Amparo el domingo 12 desde su templo pasando por, San Pablo, Gravina, Plaza del Museo, y vuelta. La Cruz de guía le a las 17:45 . La entrada la Virgen sobre las 21:30.