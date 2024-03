Agenda Cocoon: Planes de ocio para el fin de semana

COQUE MALLA

Hoy concierto del gran Coque Malla en el auditorio del Cartuja Center CITE de Sevilla. dentro de su nueva gira «Aunque estemos muertos» en la que da a conocer el álbum de mismo nombre que publicó el pasado mes de noviembre. Ha compuesto todos los temas de este nuevo trabajo que suma al Premio Ondas que recibiio en conmemoración de sus más de treinta y cinco años de carrera musical. Será a las 21h.

TRIBUTO DIRE STRAITS

El espectáculo musical «The great songs of Dire Straits» hoy en Fibes). Un homenaje al grupo británico Dire Straits del gallego Óscar Rosende y la banda Great Straits cpmpuesta por ocho músicos que interpretarán los temas más conocidos de los de Mark Knopfler como «Sultans of swing», «Money for nothing» o «Brothers in arms». A las 21:00 horas.

MISERERE DE ESLAVA

Para los mas clásicos. Mañana sábado la tradicional audición del Miserere de Eslava en la Catedral de Sevilla el sábado 16 de marzo y que este año verá su aforo aumentado a 1700 localidades. Esta pieza considerada la bienvenida musical de la semana santa es interpretada desde 1959 por el Coro y Orquesta de la Asociación Coral de Sevilla de forma ininterrumpida. La dirección correrá a cargo de Jesús Becerra considerado como el máximo experto de la obra de Hilarión Eslava. Será a las 20:30 de la tarde.

FESTIVAL PRIMAVEREANDO

El sábado una nueva edición del "Primaverando Music Festival" en la zona exterior del Estadio de la Cartuja de Sevilla. Allí múltiples conciertos de grupos como Cano, Daviles de Novelda, El duende callejero, Alvama Ice, Barce, Paula Koops, Salistre, Juan Cid y Lalo Sánchez. El evento contará además con gastronetas, zancudos y animación a partir de las 19 de la tarde y hasta las 2 de la mañana.

FESTIVAL 90´S

El sábado "SuperStars of the NINETEEN's" en el Palacio Municipal de Deportes San Pablo de Sevilla. Ojo porque este evento musical dura ocho horas y lo protagnizan artistas que alcanzaron gran popularidad cuando usted estaba delgado o delgada y tenia pelazo, o sea en los años noventa. Ahí estaran Daisy Dee (del grupo Technotronic), Anita Doth (ex-2 Unlimited), Reel tu Real, 2 Fabiola, OBK y La banda del capitán Inhumano, entre otros, a las 19 horas.