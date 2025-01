Errores comunes al calcular el seguro coche con un comparador online: importancia de la sinceridad de los datos introducidos

En este sentido, cabe señalar que los comparadores de seguros de coche online son una herramienta estupenda para ahorrar tiempo y dinero, posibilitando comparar precios y coberturas de distintas aseguradoras sin necesidad de salir de casa. Sin embargo, al utilizarlos, hay un aspecto que algunas personas no tienen en cuenta: la importancia de introducir datos veraces.

A veces, por desconocimiento o por intentar conseguir un precio más bajo, es fácil caer en el error de no ser completamente sinceros al rellenar los datos. Por ejemplo, podrías pensar que no es relevante si aparcas tu coche en la calle o en un garaje, o que marcar "uso ocasional" aunque uses el coche a diario no tendrá consecuencias. Un grave error. A continuación te explicamos el porqué.

¿Por qué es tan importante la sinceridad?

No cabe duda de que usar un comparador de seguros de coche para calcular la póliza de tu coche es una de las formas más rápidas y prácticas de encontrar la mejor oferta. Pero, aunque la herramienta haga gran parte del trabajo pesado, hay ciertos errores que pueden conducirte a obtener resultados confusos.

Es importante mencionar que cuando introduces información en un comparador, los datos, aparte de afectar a la cotización inicial, también serán revisados ​​por la aseguradora al contratar el seguro. Si detectan discrepancias, pueden ajustar el precio o, peor aún, rechazar la cobertura.

Este tipo de situaciones suele producir bastante desconfianza, y es aquí donde entran en escena plataformas como arpem.com , que buscan garantizar la transparencia y la confianza. Debes saber que si registras tus datos de forma sincera y aun así el precio cambia al contratar tu seguro, ellos te devuelven la diferencia en forma de cashback. ¡Así de fácil!

Antes de nada, decirte que cuando estés completando el formulario, te tomes tu tiempo para responder con exactitud. No olvides que, cuanto más precisos sean los datos, más ajustada será la oferta que recibas. Y ahora, conozcamos cuáles son los errores que se cometen con mayor frecuencia y, sobre todo, sepamos cómo evitarlos.

Los errores más comunes al usar un comparador de seguros

Declarar un uso distinto al real del vehículo. Marcar "uso ocasional" cuando realmente usas el coche a diario puede parecer una buena idea para bajar el precio, pero es un error que puede acarrearte problemas. Indudablemente, no es lo mismo usarlo para trayectos diarios al trabajo que para salir los fines de semana. Estos matices influyen en la tarifa porque las aseguradoras calculan el riesgo basado en el uso real del vehículo y créeme cuando te digo, que las compañías tienen formas de verificar esta información y podrían subirte el precio o, en casos extremos, invalidar tu póliza.

No detallar correctamente el lugar donde aparcas el coche. Aunque parezca un detalle menor, declarar que guardas tu coche en un garaje privado cuando en realidad duerme en la calle influirá en el precio de tu seguro.

Introducir una estimación errónea del kilometraje anual. Muchas personas subestiman o sobreestiman los kilómetros que recorren al año. Si no estás seguro, haz un cálculo aproximado basado en tus hábitos diarios.

Olvidar conductores adicionales habituales. En el supuesto de que alguien más use el coche con frecuencia, bien sea tu pareja o tu hijo, es fundamental incluirlos como conductores adicionales en la póliza. Omitir este detalle te causará problemas en caso de siniestro.

Confundir las coberturas y elegir por precio. En ocasiones, un precio más bajo puede ser tentador, pero asegúrate de revisar bien las coberturas. ¿Incluye asistencia en carretera? ¿Qué nivel de franquicia tiene? Resulta esencial ser consciente de lo que estás contratando para evitar sorpresas desagradables en el futuro.

Conoce las tres "a" de Arpem.com: agilidad, ahorro, asesoramiento

Como probablemente ya sabrás, todos los vehículos deben tener al menos un seguro de responsabilidad civil ante terceros para cubrir cualquier lesión o daño causado por el conductor. En este contexto, utilizar Arpem.com, es una gran idea porque hace que encontrar la póliza perfecta sea fácil, rápido y sin complicaciones.

Agilidad. Con un solo formulario, obtendrás una comparativa completa para encontrar el seguro de coche, moto o salud que mejor se adapta a ti.

Ahorro. Compara seguros por precio, calidad o ambas, y encuentra las mejores opciones adaptadas a tu perfil sin renunciar a coberturas esenciales.

Asesoramiento. Un experto equipo de profesionales estará siempre a tu disposición para resolver tus dudas y ayudarte a la hora de decidirte. ¡Nunca estarás solo!

La confianza marca la diferencia

No cabe duda de que nadie quiere sentirse engañado, y menos al contratar algo tan importante como el seguro del coche. Es por ello, que en Arpem. com, se comprometen a garantizar que el precio que ves sea el precio que pagas, siempre que los datos que introduzcas sean reales.

¡No dejes que te vendan la moto! Confía en un comparador que pone la transparencia por delante de todo y que, si algo falla, tiene una solución: devolverte la diferencia.