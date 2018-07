El 'virus FIFA' afecta al primer equipo del Málaga

El próximo fin de semana no habrá competición en Primera división como consecuencia de los partidos de las distintas selecciones nacionales. Hasta seis jugadores no estarán estos días a las órdenes de Manuel Pellegrini como consecuencia de la llamada de sus respectivas selecciones. Santi Cazorla, con España; Isco, con la sub 21; Mathjisen, con Holanda; Demichelis, con Argentina; Eliseu, con Portugal; y, por último, Rondón con Venezuela, afrontarán los partidos oficiales previstos para los días 7 y 11 de octubre salvo para la sub 21 española que jugará el 6 de este mes.

La plantilla comenzará este martes a preparar la próxima cita de liga, fijada para el domingo 16 a las 18:00 horas en el estadio Ciudad de Valencia contra el Levante. El equipo jugará el Trofeo del Olivo en el estadio de La Victoria contra el Real Jaén (miércoles 5 de octubre, 20:30 horas)