Vicente del Bosque: "Me considero un malagueño más de San Pedro de Alcántara"

Vicente del Bosque, seleccionado nacional de fútbol, fue nombrado este viernes en la sede de la Diputación Provincial de Málaga "Hijo Adoptivo de la Provincia". El seleccionador estuvo acompañado por su ayudante en el cuerpo técnico Paco Grande y el ex futbolista veleño Fernando Hierro.

Vicente del Bosque calificó como "un honor" la distinción que le ha entregado la Diputación Provincial y que recibió de manos del ex futbolista y ex director general del Málaga CF, Fernando Hierro. El salmantino, bajo cuya dirección técnica la selección española logró el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, aseguró que se considera "un malagueño más de San Pedro de Alcántara, pero no sólo yo, sino mi familia también".

El seleccionador cuestionado sobre la posibilidad de incluir al benalmadense Isco en la lista para el Mundial de Brasil, no se pronunció sobre la confección de la misma. "Hay tiempo todavía. Queda tiempo por delante, mucha temporada. No tenemos definida la lista y obreremos en razón de cómo estén los jugadores de aquí al final de la temporada", dijo.

Por último, Vicente del Bosque también se refirió a la situación del Málaga CF. "El equipo ha sufrido un cambio desde estas últimas temporadas. Tenían grandes fichajes y han tenido que debilitar la plantilla, pero tiene todavía un buen equipo", concluyó.