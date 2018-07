Vasileiadis: "Espero estar a final de temporada ayudando al equipo"

El jugador del Unicaja, Kostas Vasileiadis, ha sido hoy el protagonista de Onda Deportiva Málaga, emitido desde el Restaurante Bienmesabe, donde se ha analizado la marcha del líder de la liga ACB, el Baloncesto Unicaja, y en concreto del jugador griego, que espera regresar de su actual lesión para jugar en el tramo final de la temporada. Vasileadis ha alabado la figura de Joan Plaza: "Este equipo con otro entrenador, en mi opinión no estaría primero, tenemos el mejor entrenador del año".

Vasileiadis ha indicado que ha tardado más en asimilar los conceptos de Plaza. "Yo siempre he necesitado media temporada para saber lo que quería el entrenador", ha señalado Vasileadis, notando diferencias: "El equipo defiende de forma diferente a la de otros equipos, también hay cambios en ataque". Con Plaza y el resto de la plantilla, Vasileiadis confía en el equipo: "Si quedamos los primeros, creo que tenemos el equipo para hacer algo importante en play off".

El alero ha señalado que tenía muchas ganas de regresar al Unicaja esta temporada: "Yo quería volver a ayudar al equipo y creo que fue así hasta la lesión". Los recuerdos que le quedaron de Málaga fueron bastante buenos: "Unicaja me dio la oportunidad de jugar en otro nivel hace 10 años y ganar la liga en un equipazo".