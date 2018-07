74 - 77: El Unicaja muestra su cara fiable en la ACB

El partido se decidió en los últimos minutos tras no pocas alternativas para uno y otro conjunto. Granger, con repertorio múltiple, se estaba erigiendo como el hombre clave del Unicaja, mientras que el Andorra parecía que no iba a conseguir atrapar al rival. Hasta que apareció Navarro con cinco puntos y un triple de Betinho para poner por delante a los de Peñarroya a falta de dos minutos (74-73).

El cajista Thomas anotó a falta de 44 segundos para volver a avanzar a los suyos y en el Andorra no pudo anotar Ivanov. Toolson encestó desde la línea de tiros libres y el triple para forzar la prórroga de los locales no llegó.



74 - Andorra (17+16+25+16): Sada (2), Navarro (11), Betinho (9), Trias (8), Bogris (6) -inicial-, Schreiner (5), Bivià (6), Green (8), Jawai (7), Ivanov (12).



77 - Unicaja (16+22+22+17): Granger (12), Toolson (17), Suárez (3), Thomas (16), Vázquez (6) -inicial- Markovic (3), Vasileiadis (1), Kuzminskas (10), Green (0), Golubovic (9), Stefansson (0).



Árbitros: Pérez, Redondo y Aliaga. Eliminados Vázquez (Unicaja).



Incidencias: Partido disputado en el Poliesportiu d'Andorra ante 2.973 espectadores.