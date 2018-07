1 - 3: Triunfo para la autoestima

En su particular 'campo maldito', el Málaga logró una importante victoria para mantenerse en la lucha por la cuarta plaza y, además, llegar con la moral por las nubes al partido de ida de la Liga de Campeones contra el Borussia. Julio Baptista, por su parte, volvió a marcar un año y medio después de su último gol superadas una serie de lesiones de consideración.

No era Vallecas el campo ideal para que el Málaga pudiera pensar en cortar la racha de cuatro encuentros sin ganar en Liga. Sin embargo, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini dio un golpe de autoridad en el feudo vallecano para sumar los tres puntos en disputa. Victoria y rearme moral.

El primer tiempo fue bastante gris. El juego no encandiló por parte de ninguno de los dos equipos y tuvo que ser a balón parado como se rompió el empate inicial. Pedro Morales, titular por primera vez desde su llegada en el mes de enero, botó una falta lateral de forma medida para que Weligton cabeceara certeramente en el segundo palo superando a Cobeño. El Málaga se adelantaba pero ni sus jugadores ni los del Rayo esperaban que el árbitro Iglesias Villanueva, indicara un penalti inexistente de Caballero sobre Tito sólo nueve minutos después del gol visitante. Piti, a la media hora de juego, transformó la pena máxima y reestableció las tablas en el marcador.

En la segunda mitad el Rayo pudo ponerse por delante de no ser por la parada de Caballero ante el rápido Lass al que se le presentó una segunda opción en la misma acción que no supo aprovechar. A renglón seguido Julio Baptista no perdonó. El brasileño cabeceó en el min. 55, un saque de esquina lanzado de nuevo por Pedro Morales para poner otra vez al Málaga al comando y reencontrarse con el gol dieciocho meses después de su último tanto, previo a un rosario de lesiones, que consiguió el 1 de octubre de 2011 en una espectacular chilena contra el Getafe.

El Rayo quedó tocado y pudieron los de Pellegrini sentenciar el choque en la doble ocasión que tuvieron Baptista y Santa Cruz sin acierto. Pese al intento del bando local, fue el Málaga el que sentenció con un tanto de Pedro Morales tras una preciosa acción de Portillo (min. 85). El malagueño dejó el balón en la frontal del área al chileno que con su disparo a media altura, logró el tercer y definitivo tanto.

Pellegrini dosificó a jugadores importantes de cara al encuentro del miércoles contra el Borussia sustituyendo a Baptista, Joaquín e Isco por Santa Cruz, Lucas y Portillo, y manejando el partido para sumar tres puntos que le mantienen con fuerza en la lucha por la cuarta plaza.