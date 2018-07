Seba Fernández: "El camino hacia Europa está en casa"

Seba Fernández es uno de los jugadores que se han ganado la titularidad y no deja dudas sobre su compromiso en el terreno de juego. Cuestionado sobre el estado actual del equipo, el delantero uruguayo afirmó: “Nosotros tenemos que salir a ganar sin importar el rival. Ya no pensamos en el partido del Athletic. Nos quedamos tranquilos por el juego y la intensidad que tenemos y sabiendo que lo debemos completar con goles, pero ya no importa lo hecho, sino el ganar el sábado. Son partidos distintos y hay que salir hacia delante con todo”.

Sobre las opciones europeas del Málaga al término de la temporada, Seba piensa que el camino a recorrer "está en casa" marcando el objetivo para "el final de la temporada que es cuando hay que estar arriba en la clasificación”.

Por último, el charrúa reflexionó sobre el rival del próximo sábado en La Rosaleda. “Todos los rivales son peligrosos, complicados y plantean partidos duros. Lo debemos hacer bien para poder ganar al Zaragoza. Tienen grandes jugadores y se están jugando sus últimas oportunidades y para nada están muertos”.