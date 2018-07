Schuster: "Parece que sí, me despido de Málaga"

Schuster despejó las dudas de su futuro en el banquillo del Málaga cuando fue cuestionado por la posible marcha. "Parece que sí, me despido de Málaga. Tengo claro lo que hay. Hablé dos veces con los dirigentes y ya me han dicho como están pensando. No pasa nada", aseguró Schuster. En este sentido, debemos recordar que en el contrato del técnico existía una cláusula de renovación que se ejecutaría automáticamente si el equipo acababa entre los diez primeros clasificados. Esta opción no es posible matemáticamente después de los últimos resultados ya que el Valencia ocupa la décima plaza con 46 puntos por los 42 de los malaguistas en decimotercera posición.

En las últimas jornadas la prensa deportiva alemana desveló contactos de los dirigentes del Eintrach con Schuster. "La cosa sigue e intentaremos estar ahí. Yo cambiaría la cosa pero hay interés de varios equipo, uno en Alemania pero no hay nada concreto. Lo primero que yo quería ", dijo.

"Lo importante era formar un equipo y lograr la salvación y hace varias semanas con la victoria sobre el Villarreal se consiguió", dijo por último Bernd Schuster que se sentará por última vez como entrenador del Málaga en La Rosaleda el próximo viernes en la última jornada de Liga contra el Levante.