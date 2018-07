Portillo: "Pellegrini me lo dio todo, pero en el tramo final de la liga también me lo quitó todo"

Portillo, quien renovó recientemente su contrato con el Málaga, asegura que el estilo de Shuster le "beneficia" en su estilo de juego. Pese a no haber jugado las dos primeras jornadas, en las dos siguientes se ha hecho con un puesto en el once firmando uno de los goles en la goleada al Rayo Vallecano.

El final de la temporada pasada a las órdenes de Manuel Pellegrini, estuvo marcado por su desaparición de las alineaciones tras los minutos que jugó contra el Borussia en Dortmund y que, a su conclusión, conllevó la eliminación del equipo en la Liga de Campeones cuando saboreaba el pase a semifinales. "Pellegrini me lo dio todo, pero en el tramo final de la liga también me lo quitó todo. Yo tampoco sé qué pasó tras el partido del Borussia, Pellegrini no habló conmigo, desconozco los motivos de por qué no contaba", aseveró. Sobre su estado de ánimo, el futbolista confesó haberse sentido "molesto porque ves que juegas durante todo el año a un gran nivel y de repente sin saber por qué dejas de contar", sentenció.

En cuanto al momento actual, el jugador piensa que todo jugador "mejora día a día y creo que aún soy joven, no hemos visto aún al mejor Portillo".